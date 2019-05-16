В Сумах не собираются чистить пляжи Голубых озер Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Расчистка пляжа на Голубых озерах».

«Хочу предложить выполнить расчистку пляжной линии со стороны района Василевка, данный пляж называют автопляжем. Данное место для купания является удобным и безопасным, но уже много лет никто не проводил расчистки пляжа, как следствие по берегу уже растут деревья, камыш и много водорослей. Кроме этого сам пляж имеет очень небольшой размер, возможно, его можно сделать больше (пару часов работы экскаватора и людям счастье).

Предлагаю поддержать данную петицию, так как Голубые озера удобное место для отдыха не только населения проживающего в этом районе, но и всего города», - писала автор петиции Нечипуренко Анна Владимировна.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция по расчистке пляжной линии со стороны района Василевки рассмотрена Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что указанная в Вашей петиции территория не относится к перечню объектов, которые содержатся и обслуживаются Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета за счет городского бюджета на постоянные или временной (сезонной) основе. Кроме того, информируем, что расходами городского бюджета текущего года не предусмотрено проведение любых работ на этой территории.

В случае выделения дополнительного финансирования на выполнение указанных работ Ваше предложение будет учтено к исполнению».

Напомним: в Сумах уже третий год пытаются сделать городской пляж в городском парке в районе так называемого Студенческого пляжа.