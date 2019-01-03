Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16203

На Сумщине женщина, утопившая своего новорожденного ребенка, может избежать наказания

В резонансном уголовном производстве получены выводы судебно-психиатрической экспертизы в отношении женщины, которая выбросила в реку новорожденного.

«Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к подозреваемой в убийстве собственного новорожденного ребенка. Указанное ходатайство обусловлено заключением судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому подозреваемая на момент совершения преступления проявляла признаки расстройства личности и поведения алкогольного генезиса с выраженным снижением памяти и интеллекта, выраженными характерологическими изменениями, не могла осознавать свои действия и руководить ими», - рассказал начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Андрей Игнатьев.

Более того, согласно заключению специалистов в настоящее время женщина также не может осознавать свои действия и руководить ими, нуждается в применении принудительных мерах медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением. Поэтому, подозреваемая не может быть осуждена.

Как уже сообщалось ранее, 6 марта 2019 года жители пгт Недригайлов под мостом в реке обнаружили тело новорожденного. Сотрудники полиции сразу установили горе-мать. 27-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, объяснила, что накануне утром родила ребенка дома в пластиковое ведро, которое было заполнено отходами. А под вечер выбросила тело в реку. Был ли новорожденный жив, она не знает.

У женщины уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления спиртным. Более того, несколько лет назад она родила ребенка и закопала тело. Однако тогда специалисты не смогли установить, малыш родился живым, или умер вследствие преступных действий горе-матери. Поэтому женщине удалось избежать уголовной ответственности. На этот раз судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мальчик родился живым, доношенным и жизнеспособным, весом 2 кг100 г. Причиной смерти новорожденного стала механическая асфиксия путем закрытия просвета верхних дыхательных путей жидкостью. То есть, малыш захлебнулся в ведре с отходами. Вместе с тем, в крови младенца обнаружен алкоголь. Действия женщины квалифицированы по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Недригайловский район Смерть ребенка
view counter

По тематике

На Сумщине горела остановка (+видео)
21.05.2019 10:14

На Сумщине горела остановка (+видео)

Пожарные ликвидировали возгорание остановки общественного транспорта....

07.05.2019 17:06

Жителя Сумщины, который убил и сжег тела собутыльников взяли под стражу

Взят под стражу жителя Недригайловского района, который убил двух человек, а затем сжег их тела в печке....

На Сумщине пьянка закончилась двойным убийством
03.05.2019 13:00

На Сумщине пьянка закончилась двойным убийством

Задержан житель Недригайловского района, убивший двух человек, а затем сжегший их тела в печке, сообщает пресс-служба прокуратуры области....

На Сумщине попрощались с героем
21.03.2019 18:30

На Сумщине попрощались с героем

21 марта Недригайливщина попрощалась с Евгением Керечанином, который погиб на Луганщине....

На Сумщине спасатели тушили два пожара в частных домах
03.01.2019 10:51

На Сумщине спасатели тушили два пожара в частных домах

За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в жилых домах....

Новости

Маленьких сумчан запрошують на творчу зустріч із авторкою засинайликів
Сегодня 17:52
Сумские копы ищут сбежавшего виновника ДТП
Сегодня 17:24
На Сумщине женщина, утопившая своего новорожденного ребенка, может избежать наказания
Сегодня 17:16
Для бесплатной вакцинации от кори возрастные ограничения отменены
Сегодня 17:10
В Сумах обещают начать чистить Сумку в июле
Сегодня 17:07
Ремонтом дороги на Казацком Валу займутся в последнюю очередь
Сегодня 16:58
Сумчане просят запретить стройку напротив Спасо-Преображенского собора
Сегодня 16:43
Служба зайнятості Сумщини на ділі підтверджує статус сервісної служби
Сегодня 16:35
Внимание! Ухудшение погодных условий на Сумщине
Сегодня 15:59
Сумские «Вороны» впервые проиграли
Сегодня 15:27
В Ахтырке открыли памятник саперам
Сегодня 15:14
В Сумах продолжается прием документов на выплату помощи многодетным семьям
Сегодня 14:52
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.