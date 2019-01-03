На Сумщине женщина, утопившая своего новорожденного ребенка, может избежать наказания В резонансном уголовном производстве получены выводы судебно-психиатрической экспертизы в отношении женщины, которая выбросила в реку новорожденного.

«Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера к подозреваемой в убийстве собственного новорожденного ребенка. Указанное ходатайство обусловлено заключением судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому подозреваемая на момент совершения преступления проявляла признаки расстройства личности и поведения алкогольного генезиса с выраженным снижением памяти и интеллекта, выраженными характерологическими изменениями, не могла осознавать свои действия и руководить ими», - рассказал начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Андрей Игнатьев.

Более того, согласно заключению специалистов в настоящее время женщина также не может осознавать свои действия и руководить ими, нуждается в применении принудительных мерах медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением. Поэтому, подозреваемая не может быть осуждена.

Как уже сообщалось ранее, 6 марта 2019 года жители пгт Недригайлов под мостом в реке обнаружили тело новорожденного. Сотрудники полиции сразу установили горе-мать. 27-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, объяснила, что накануне утром родила ребенка дома в пластиковое ведро, которое было заполнено отходами. А под вечер выбросила тело в реку. Был ли новорожденный жив, она не знает.

У женщины уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав на их воспитание из-за злоупотребления спиртным. Более того, несколько лет назад она родила ребенка и закопала тело. Однако тогда специалисты не смогли установить, малыш родился живым, или умер вследствие преступных действий горе-матери. Поэтому женщине удалось избежать уголовной ответственности. На этот раз судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мальчик родился живым, доношенным и жизнеспособным, весом 2 кг100 г. Причиной смерти новорожденного стала механическая асфиксия путем закрытия просвета верхних дыхательных путей жидкостью. То есть, малыш захлебнулся в ведре с отходами. Вместе с тем, в крови младенца обнаружен алкоголь. Действия женщины квалифицированы по ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), сообщает пресс-служба прокуратуры области.