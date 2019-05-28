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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24228

Сумские копы ищут сбежавшего виновника ДТП

Патрульная полиция Сумщины просит помочь установить место нахождения участника ДТП, который покинул место происшествия.

Автопроисшествие произошло 28 мая, около 13 часов 30 минут на улице Сергея Табалы.

Предварительно известно, что водитель автомобиля Mazda Premacy серого цвета, номерной знак GDE 856, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем BMW, который двигался по главной дороге. После совершения ДТП водитель Mazda Premacy место ДТП оставил.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП просит всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения руководителя автомобиля Mazda Premacy, номерной знак GDE 856, позвонить на линию «102» или обратиться в отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области по адресу г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 18/1.

Анонимность гарантируют.

Право Дтп Розыск авто
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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