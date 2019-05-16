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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:04265

В Шостке произошел взрыв на газовой автозаправке

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 30 мая, в 17:49 в службу «101» поступило сообщение о том, что на газовой автозаправке по улице Воронежской произошел взрыв автомобиля.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания. К счастью, люди не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Как сообщают в Шосткинском отделе полиции, в данное время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля, пишет Шостка.info.

Право Взрыв Взрыв авто Шостка
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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