В Шостке произошел взрыв на газовой автозаправке Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 30 мая, в 17:49 в службу «101» поступило сообщение о том, что на газовой автозаправке по улице Воронежской произошел взрыв автомобиля.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания. К счастью, люди не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Как сообщают в Шосткинском отделе полиции, в данное время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля, пишет Шостка.info.