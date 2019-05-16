В Шостке произошел взрыв на газовой автозаправке

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел взрыв газового баллона автомобиля без последующего возгорания. К счастью, люди не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Как сообщают в Шосткинском отделе полиции, в данное время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля, пишет Шостка.info.
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