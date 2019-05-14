Больше 60 абитуриентов не явились на ВНО по физике на Сумщине (видео)

В Сумах работало три пункта тестирования, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«В целом на ВНО по физике зарегистрировано 692 человека, 62 не явились, что составляет практически 9% неявки, и 91% - это те лица, которые явились. Физика прошла на должном уровне, все было выполнено в соответствии с нормативными требованиями. У нас не зафиксировано ни одного нарушения или ни апелляции», - прокомментировала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова.
Это 5-е тестирование вступительной кампании. На сегодня будущие абитуриенты написали математику, украинский язык с литературой, а также иностранные, в том числе, английский. Следующее тестирование должно состояться по истории Украины - 4 июня.
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