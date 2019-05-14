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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:18328

Больше 60 абитуриентов не явились на ВНО по физике на Сумщине (видео)

30 мая будущие абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по физике.

В Сумах работало три пункта тестирования, говорится в сюжете UA:СУМИ.

 «В целом на ВНО по физике зарегистрировано 692 человека, 62 не явились, что составляет практически 9% неявки, и 91% - это те лица, которые явились. Физика прошла на должном уровне, все было выполнено в соответствии с нормативными требованиями. У нас не зафиксировано ни одного нарушения или ни апелляции», - прокомментировала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова.

Это 5-е тестирование вступительной кампании. На сегодня будущие абитуриенты написали математику, украинский язык с литературой, а также иностранные, в том числе, английский. Следующее тестирование должно состояться по истории Украины - 4 июня.

Общество ВНО Физика
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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