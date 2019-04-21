В Федерации бокса Сумщины произошел рейдерский захват? Сейчас сразу двое утверждают, что они президенты Федерации бокса области.

Еще 16 мая в Фейсбуке на странице глуховского клуба «Мужество» было сообщено, что в Сумах в помещении областного совета состоялось заседание областной федерации бокса.

Единогласным решением всех присутствующих было поддержано кандидатуру депутата облсовета от партии «Воля народа» Олега Бояринцева на пост президента областной федерации.

Исполнительным директором выбрали Юрия Шкромаду, заместитель исполнительного директора - Воловик Виталий, секретарь - Лысенко Сергей.

На заседании присутствовал генеральный секретарь Федерации бокса Украины - Илья Гурович, который пожелал новому руководству федерации плодотворной работы на развитие бокса в области.

После завершения официальной части тренеры Виталий Воловик и Виталий Орехов были награждены благодарностями главы областного совета за весомый вклад в развитие бокса на Сумщине, говорилось в сообщении.

Однако в тот же день появилась информация, что отчетно-выборная конференция Федерации прошла днем ранее. Об этом сообщил экс-тренер бронзового олимпийского призера Владимир Винников, который сейчас тренирует сборную Шри-Ланки. По его словам, 33 членами ФБС единогласным решением был выбран новый президент. Им стал Виталий Ермоленко, 35 лет, образование высшее юридическое, ХНУВД, бизнесмен, меценат. На протяжении многих лет развивал детский и юношеский спорт в Сумской области. В последнее годы активно поддерживает юных боксеров области. Привлекает спонсорский капитал в дело развития спорта области.

Тем временем Олега Бояринцева поздравили с избранием на сессии Сумского облсовета, его интервью публикует сайт Федерации бокса Украины, его имя стоит в качестве руководителя в реестре общественных организаций.

Воспитанник же Владимира Винникова Тарас Шелестюк пишет в Фейсбуке: «2019 год на дворе, какой рейдерский захват федерации?! Будьте реалистами и не верьте не подтвержденной информации! Верить нужно президенту Федерации Бокса Украины - «З призначенням нового очільника боксу Сумщини привітав президент Федерації боксу України Володимир Продивус: «Переконаний в тому, що Федерація боксу Сумської області суттєво додасть в розвитку та показниках здобутих медалей на провідних всеукраїнських та світових змаганнях з приходом на посаду президента Олега Бояринцева. Знаю особисто Олега Анатолійовича як професіонала своєї справи та людини, яка завжди доводить розпочате до логічного кінця та завжди була великим прихильником боксу».