Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:26547

В Федерации бокса Сумщины произошел рейдерский захват?

Сейчас сразу двое утверждают, что они президенты Федерации бокса области.

Еще 16 мая в Фейсбуке на странице глуховского клуба «Мужество» было сообщено, что в Сумах в помещении областного совета состоялось заседание областной федерации бокса.

Единогласным решением всех присутствующих было поддержано кандидатуру депутата облсовета от партии «Воля народа» Олега Бояринцева на пост президента областной федерации.

Исполнительным директором выбрали Юрия Шкромаду, заместитель исполнительного директора - Воловик Виталий, секретарь - Лысенко Сергей.

На заседании присутствовал генеральный секретарь Федерации бокса Украины - Илья Гурович, который пожелал новому руководству федерации плодотворной работы на развитие бокса в области.

После завершения официальной части тренеры Виталий Воловик и Виталий Орехов были награждены благодарностями главы областного совета за весомый вклад в развитие бокса на Сумщине, говорилось в сообщении.

Однако в тот же день появилась информация, что отчетно-выборная конференция Федерации прошла днем ранее. Об этом сообщил экс-тренер бронзового олимпийского призера Владимир Винников, который сейчас тренирует сборную Шри-Ланки. По его словам, 33 членами ФБС единогласным решением был выбран новый президент. Им стал Виталий Ермоленко, 35 лет, образование высшее юридическое, ХНУВД, бизнесмен, меценат. На протяжении многих лет развивал детский и юношеский спорт в Сумской области. В последнее годы активно поддерживает юных боксеров области. Привлекает спонсорский капитал в дело развития спорта области.

Тем временем Олега Бояринцева поздравили с избранием на сессии Сумского облсовета, его интервью публикует сайт Федерации бокса Украины, его имя стоит в качестве руководителя в реестре общественных организаций.

Воспитанник же Владимира Винникова Тарас Шелестюк пишет в Фейсбуке: «2019 год на дворе, какой рейдерский захват федерации?! Будьте реалистами и не верьте не подтвержденной информации! Верить нужно президенту Федерации Бокса Украины - «З призначенням нового очільника боксу Сумщини привітав президент Федерації боксу України Володимир Продивус: «Переконаний в тому, що Федерація боксу Сумської області суттєво додасть в розвитку та показниках здобутих медалей на провідних всеукраїнських та світових змаганнях з приходом на посаду президента Олега Бояринцева. Знаю особисто Олега Анатолійовича як професіонала своєї справи та людини, яка завжди доводить розпочате до логічного кінця та завжди була великим прихильником боксу».

Спорт Бокс Виталий Ермоленко Олег Бояринцев Федерация бокса Сумщины
view counter

По тематике

Сумской боксер стал чемпионом Украины
25.05.2019 15:35

Сумской боксер стал чемпионом Украины

Сегодня, 25 мая, в Борисполе завершился чемпионат украины по боксу среди школьников....

Федерация бокса Сумщины получила нового президента
21.05.2019 16:31

Федерация бокса Сумщины получила нового президента

20 мая Федерация получила документы из Минюста об избрании нового президента ФБС....

Лебединский боксер стал чемпионом Украины
13.05.2019 21:13

Лебединский боксер стал чемпионом Украины

6-12 мая в пгт Затока (Одесская обл.) проходил чемпионат Украины по боксу среди младших юношей 2005-2006 г.р....

Соперники отказываются боксировать с Тарасом Шелестюком
30.04.2019 07:38

Соперники отказываются боксировать с Тарасом Шелестюком

Сумской боксер-профессионал ищет себе соперника, однако пока все отказываются....

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
21.04.2019 00:18

Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе

Бой украинского боксера Дениса Беринчика против японца Нихито Арахавы продолжался 12 раундов и завершился со счетом 120:107, 118:109 и 120:107...

Новости

В Сумах студенты бегали милю
Сегодня 12:33
У Сумах презентують книгу «Російська імперія і Слобідська Україна»
Сегодня 12:29
Через неделю прокурор Сумщины обратился к главе Ковпаковского райсуда из-за освобождения из-под стражи обвиняемого в убийстве двух девушек
Сегодня 12:14
Кролевец остался без воды
Сегодня 12:04
В Сумах не собираются чистить пляжи Голубых озер
Сегодня 11:50
В Сумах Девятка снова без воды
Сегодня 11:49
Випускники шкіл Сумщини зробили свій вибір
Сегодня 11:45
Ночью в Глухове горел торговый кисок
Сегодня 11:22
Сумские дорожники пообещали нанести дорожную разметку до конца сентября
Сегодня 11:11
В Сумах пожарные спасли на пожаре двух детей и их маму (видео)
Сегодня 10:58
В Сумах петиция-рекордсмен ждала ответа почти 8 месяцев
Сегодня 10:29
В Сумах снова вешают зонтики над Соборной
Сегодня 10:25
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.