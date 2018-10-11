В Сумах пройдет чемпионат области по конному спорту

Начало в 10:00. Вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих на яркий семейный праздник.
С 28 по 31 марта в Черниговской области проходил 1-й этап Кубок КСК «Бреч»....
В Черниговской области состоялся финал региональных соревнований Кубок «КСК «Бреч»....
19-21 октября на базе Сумской конной ДЮСШ прошли соревнования «Открытый Кубок Сумской области по конному спорту»....
12-14 октября в Днепре проходил финал Открытого Кубка по конному спорту....
5-7 октября в Днепре прошли соревнования по выездке....