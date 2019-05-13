Роменская осталась без троллейбусов Сегодня, 31 мая, утром на перекрестке ул. Ильинская и Чорновола произошел обрыв троллеи.

В связи с этим троллейбус № 5 будет разворачиваться через автовокзал (временно, на период проведения ремонта), сообщили в КП «Электроавтотранс».