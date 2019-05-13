Роменская осталась без троллейбусов

В связи с этим троллейбус № 5 будет разворачиваться через автовокзал (временно, на период проведения ремонта), сообщили в КП «Электроавтотранс».
На Покровский площади возле остановки «Аптека № 90» произошел обрыв контактной сети....
Из-за высокого уровня воды в районе ул. Интернационалистов и ТЦ «Березка», вызванного ливнем, остановлено движение троллейбусов №5, 10 А, 15...
На Покровский площади, вблизи аптеки № 90, на троллею упала растяжка, находящегося на балансе КП «Горсвет»....
Ожидаемые уже в мае новые троллейбусы прибудут в Сумы в июне....
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал бывший стажер КП «Электроавтотранс» Олег Нестеренко, приложив фотографии.... 1