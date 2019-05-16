В Сумах спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)

Звонил случайный прохожий, который увидел, как из-под капота легковушки выходит дым. На тушение направили дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 3 минуты на место вызова прибыли пожарные. В этот момент горел моторный отсек, существовала угроза распространения пламени на весь автомобиль. Для того чтобы локализовать пожар спасателям понадобилось 8 минут, в 17:12 он был ликвидирован.
В результате пожара повреждены моторный отсек, капот, правое переднее крыло, 2 колеса, лобовое стекло.
Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожарные ликвидировали возгорание торгового киоска....
30 мая в 20:42 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ахтырская областного...
28 мая в 19:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Боромля Тростянецкого района....
Пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемой части здания Дворца детей и юношества в Сумах....
Спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме....