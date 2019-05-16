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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57243

В Сумах спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)

30 мая в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Passat на ул. Засумская.

Звонил случайный прохожий, который увидел, как из-под капота легковушки выходит дым. На тушение направили дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты на место вызова прибыли пожарные. В этот момент горел моторный отсек, существовала угроза распространения пламени на весь автомобиль. Для того чтобы локализовать пожар спасателям понадобилось 8 минут, в 17:12 он был ликвидирован.

В результате пожара повреждены моторный отсек, капот, правое переднее крыло, 2 колеса, лобовое стекло.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Право Пожар Пожар авто
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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