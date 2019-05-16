Ночью в Глухове горел торговый кисок

Сегодня, 31 мая, в 00:58 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о задымлении в торговом киоске по ул. Веригинская в г. Глухов. О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию пожарные установили, что огнем охвачены внутренняя отделка стен, потолок и пол на площади 1 кв. м. В 1:20 возгорание локализовали, а в 01:25 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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