Ночью в Глухове горел торговый кисок Пожарные ликвидировали возгорание торгового киоска.

Сегодня, 31 мая, в 00:58 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о задымлении в торговом киоске по ул. Веригинская в г. Глухов. О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установили, что огнем охвачены внутренняя отделка стен, потолок и пол на площади 1 кв. м. В 1:20 возгорание локализовали, а в 01:25 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.