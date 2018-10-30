У Сумах презентують книгу «Російська імперія і Слобідська Україна»

В аудиторії 115 науковець Володимир Склокін презентуватиме власну книгу «Російська імперія і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.: просвічений абсолютизм, імперська інтеграція, локальне суспільство». Книга вийшла друком 2019 року у Львові.
Початок о 12.00.
У монографії розглянуто обставини скасування автономії Слобідської України у 1765 р. та інтеграції цього регіону до складу Російської імперії у наступні десятиріччя. Дослідження зосереджується на трьох основних темах: специфіці російського просвіченого абсолютизму, характері й ролі імперської уніфікації та становищі слобідського суспільства наприкінці XVIII ст. Особливу увагу приділено з’ясуванню місця Слобідської України у символічній географії Російської імперії, трансформації регіональних ідентичностей під впливом інтеграційних перетворень, а також аналізові феномену українського Просвітництва як потенційної альтернативи петербурзькому просвіченому абсолютизму. Для всіх, хто цікавиться проблематикою імперії та імперіалізму, історією України та українсько-російських стосунків.
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