Випускники шкіл Сумщини зробили свій вибір Ось і пролунали останні дзвоники в школах по всій Україні. І якщо більшість школярів дочекалася омріяних канікул, то для випускників настав один із найвідповідальніших періодів життя – зовнішнє незалежне оцінювання, вибір професії та навчального закладу.

З метою визначення професійних планів випускників шкіл фахівці з профорієнтації центрів зайнятості Сумщини наприкінці кожного навчального року проводять соціологічне опитування. Це дає можливість проаналізувати, як змінились настрої школярів, які професії та спеціальності користуються найбільшим попитом серед них, де збираються навчатися, хто чи що впливає на їх професійний вибір.

Як свідчать опитування серед випускників 2019 року, більшість (85 % від опитаних) точно вже знають на кого та куди підуть здобувати майбутній фах. Але є й такі (15 % від опитаних), які невпевнені або вагаються щодо правильності зробленого вибору. Найбільш впливовою думкою на вибір школярів є думка батьків та рідних (48,5 % від опитаних), далі – потреба ринку праці (21 %) та друзі (16 %). Переважна більшість випускників для оволодіння професією планують навчатися у вищих навчальних закладів (82 % від опитаних), решта – у професійно-технічних навчальних закладах, навчатися на різноманітних курсах та готові піти працювати учнем на підприємство з подальшим одержанням кваліфікації.

Згідно з результатами анкетування найпопулярнішою професією серед випускників вже не перший рік залишається професія лікаря. До п’ятірки найпопулярніших також входять професії із ІТ-сфери (перш за все програміст), вчитель, юрист та військовий.

Не втішною залишаються настрої випускників щодо від’їзду для навчання та роботи за кордон. Більше третини (37 % від опитаних) готові виїхати за межі України для постійного навчання, роботи та проживання, 23 % – на тривалий термін (понад 3 роки).