В Сумах Девятка снова без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 31 мая.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по пр. Михаила Лушпы, 20/1 сегодня, 31 мая, в 10:10 прекращено водоснабжение домов №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. интернационалистов; №№ 20, 20/1, 22 по пр. Михаила Лушпы; №№ 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Ивана Сирко.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.