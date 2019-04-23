У Сумах пройшов особливий фестиваль 30 травня в стінах Сумського обласного театру для дітей та юнацтва відбувся XIII Сумський обласний інтеграційний театральний фестиваль людей з функціональними обмеженнями «Веселка».

«У нашій області проживає 61 тисяча людей з інвалідністю, 3,8 тисяч з них – це діти. Саме тому, такі заходи як цей фестиваль, мають вкотре підтверджувати, що всі діти талановиті. Їх треба підтримувати, допомагати і давати можливість розвиватися. Для цього, власне, і проводяться подібні заходи. Від сьогоднішнього фестивалю я очікую яскравих номерів, цікавих вистав та нових колективів», - зазначив у своєму вітальному слові директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Михайло Дубровський.

Показово, що до «Веселки» щороку долучаються учасники з інших регіонів країни. Цьогоріч, аби показати свої таланти на сцені, до Сум приїхали колективи з Київщини, Харківщини та Полтавщини.

У холі театру було розгорнуто дві виставки для гостей свята: декоративно-прикладного мистецтва «Містечко майстрів»; тематичну фотовиставку міського фотохудожника Наталії Кармазіної.

Також, всі охочі змогли зробити пам’ятне фото біля святкової фотозони та послухати живу музику, у виконанні скрипалів.

«Веселка» – найулюбленішій і найвідповідальніший фестиваль для колективу. З одного боку, це велике свято, професійна сцена, а з іншого – головні зірки це діти, а це вимагає особливого підходу до роботи», – поділилася директор Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інваліюдністю Олена Сущенко.

За результатами фестивалю учасники отримали почесні грамоти та подарунки, а у небо полетіли яскраві святкові кульки.