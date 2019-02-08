В Сумах подписали очередной меморандум Подписан меморандум о сотрудничестве между министерством по делам ветеранов Украины и Сумской облгосадминистрацией.

Такой документ подписали 30 мая во время заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области с участием первого заместителя Министра по делам ветеранов Григория Галагана.

Целью Меморандума является взаимодействие и координация деятельности сторон подписантов для взаимопомощи и получения положительного результата в реализации прав и социальных гарантий лицами, принимавшими участие в боевых действиях во время проведения АТО / ООС, членами их семей, удовлетворения их общественных интересов.

«Для достижения цели Стороны будут прилагать все усилия для дальнейшего развития сотрудничества и обеспечения привлечения к нему широкого круга участников на региональном и местном уровнях», - говорится в документе.