В Сумах подписали очередной меморандум

Такой документ подписали 30 мая во время заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области с участием первого заместителя Министра по делам ветеранов Григория Галагана.
Целью Меморандума является взаимодействие и координация деятельности сторон подписантов для взаимопомощи и получения положительного результата в реализации прав и социальных гарантий лицами, принимавшими участие в боевых действиях во время проведения АТО / ООС, членами их семей, удовлетворения их общественных интересов.
«Для достижения цели Стороны будут прилагать все усилия для дальнейшего развития сотрудничества и обеспечения привлечения к нему широкого круга участников на региональном и местном уровнях», - говорится в документе.
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