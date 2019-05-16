Кролевец остался без воды

Об этом сообщается на странице Кролевецкого горсовета в Фейсбуке.
«КП «Кролевецводоканал» сообщает об аварийном отключении водозабора и просит население принять данную ситуацию с пониманием», - говорится в сообщении.
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