Кролевец остался без воды КП «Кролевецводоканал» сообщает об аварийном отключении водозабора.

Об этом сообщается на странице Кролевецкого горсовета в Фейсбуке.

«КП «Кролевецводоканал» сообщает об аварийном отключении водозабора и просит население принять данную ситуацию с пониманием», - говорится в сообщении.