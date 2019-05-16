Через неделю прокурор Сумщины обратился к главе Ковпаковского райсуда из-за освобождения из-под стражи обвиняемого в убийстве двух девушек Сегодня, 31 мая, прокурор Сумской области Анатолий Матвийчук обратился к главе Ковпаковского районного суда г. Сумы с предложением принять меры по недопущению освобождения обвиняемых из-под стражи из-за пребывания судей в совещательной комнате или занятости в другом процессе.

Основанием для такого обращения послужил резонансный случай, произошедший 23 мая 2019 года. Тогда из-за пребывания судьи в совещательной комнате 5 судебных заседаний не состоялись, как следствие не было рассмотрено ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в двойном убийстве. Поэтому 41-летний мужчина, который до этого 14 лет провел за решеткой, был освобожден без всякого возложения на него обязанностей.

Более того, это не первое освобождение лиц из-под стражи из-за невозможности судей Ковпаковского районного суда г. Сумы продолжить меру пресечения. Так, в связи с пребыванием судьи в совещательной комнате не продлена меру пресечения обвиняемому в жестоких ограблениях 9 сумчан. Как следствие, он 5 мая 2019 года освобожден из-под стражи. По аналогичным причинам 6 марта 2019 года был освобожден из-под стражи обвиняемый в кражах, соединенных с проникновением в жилище. Занятость председательствующего по делу в другом судебном производстве помешала продолжить меу пресечения еще одному обвиняемому в грабежах, который 14 февраля 2019 года освобожден из-под стражи. И это только в текущем году.

Прокурор Сумской области отметил, что одним из основных принципов уголовного права является неотвратимость уголовной ответственности за совершенное правонарушение. И именно это должно быть основой в ходе досудебного и судебного разбирательства.

В то же время, в письме прокурор Сумской области акцентировал внимание суда, что срок давности по делу по обвинению 41-летнего мужчину в двойном убийстве заканчивается в августе 2020 года. Если до этих пор не будет вынесен приговор, который вступит в законную силу, то обвиняемому за убийство 17-ти и 25-летних девушек не может быть назначено пожизненное лишение свободы (при условии признания его виновным в инкриминируемых преступлениях). То есть, максимальный срок, на который при таких обстоятельствах может быть осужден обвиняемый, - это 15 лет лишения свободы. Следовательно, в случае указанного развития событий, он может быть освобожден в связи с фактическим отбытием указанного срока заключения. Прокурор Сумской области предлагает в пределах компетенции содействие в скорейшем рассмотрении судом уголовного дела в отношении указанного лица.

Напомним: по результатам следствия установлено, что 3 августа 2005 года на окраине г. Сумы возле железнодорожного моста через р. Псел, обвиняемый нанес 17-летней девушке удар раскладным ножом сначала в грудь, а когда она начала бежать, то еще дважды ударил ее в шею. После чего он завладел имуществом потерпевшей на сумму 3013 грн.

Кроме того, 9 августа 2005 года, обвиняемый пришел к 25-летней сумчанке. Сначала избил ее, а затем задушил. Тело спрятал в диван. После чего завладел имуществом на сумму 3919 грн, а также паспортом и военным билетом мужа потерпевшей.

По приговору апелляционного суда Сумской области от 12.05.2006 обвиняемый был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.

После этого осужденный обратился в Европейский суд по правам человека. Как указано в решении суда, осужденный настаивал, что не имеет отношения к преступлениям. Признался в убийствах, потому что к нему применяли пытки. Обстоятельства и детали убийств знает, потому что их совершили его знакомые А. и С., а он был лишь свидетелем. Вещи пострадавших, которые у него обнаружили при обыске, были у него, потому что А. и С. заставили его их продать.

По результатам рассмотрения заявления Европейский суд по правам человека признал, что был допущен ряд нарушений, в частности жестокое обращение с осужденным. Поэтому Верховным Судом Украины 23.10.2017 за существенные нарушения требований уголовно-процессуального кодекса Украины (1960 г.) приговор апелляционного суда Сумской области относительно осужденного отменен с направлением на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Для рассмотрения по существу материалы уголовного дела апелляционным судом области направлены в Ковпаковский районного суда г. Сумы. Первое заседание состоялось 23.01.2018. Во время подготовительного заседания прокурором заявлено ходатайство, в соответствии со ст. 315 УПК Украины (в ред. 2012 года) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Судом указанное ходатайство удовлетворено.

В нынешнем составе суда в течение 2018 года судом назначено 10 заседаний, 1 отложено из-за неявки защитника, о чем суд был заранее предупрежден. В текущем году назначались 14 судебных заседаний, из которых 1 не произошло из-за невозможности защитника принять участие в рассмотрении дела, 5 заседаний не состоялись в связи с пребыванием председательствующей по делу в совещательной комнате по другому уголовному производству (11.04.2019, 06.05.2019 , 13.05.2019, 21.05.2019, 23.05.2019). Следующее заседание назначено на 3 июня 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.