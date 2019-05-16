Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14196

Через неделю прокурор Сумщины обратился к главе Ковпаковского райсуда из-за освобождения из-под стражи обвиняемого в убийстве двух девушек

Сегодня, 31 мая, прокурор Сумской области Анатолий Матвийчук обратился к главе Ковпаковского районного суда г. Сумы с предложением принять меры по недопущению освобождения обвиняемых из-под стражи из-за пребывания судей в совещательной комнате или занятости в другом процессе.

Основанием для такого обращения послужил резонансный случай, произошедший 23 мая 2019 года. Тогда из-за пребывания судьи в совещательной комнате 5 судебных заседаний не состоялись, как следствие не было рассмотрено ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в двойном убийстве. Поэтому 41-летний мужчина, который до этого 14 лет провел за решеткой, был освобожден без всякого возложения на него обязанностей.

Более того, это не первое освобождение лиц из-под стражи из-за невозможности судей Ковпаковского районного суда г. Сумы продолжить меру пресечения. Так, в связи с пребыванием судьи в совещательной комнате не продлена меру пресечения обвиняемому в жестоких ограблениях 9 сумчан. Как следствие, он 5 мая 2019 года освобожден из-под стражи. По аналогичным причинам 6 марта 2019 года был освобожден из-под стражи обвиняемый в кражах, соединенных с проникновением в жилище. Занятость председательствующего по делу в другом судебном производстве помешала продолжить меу пресечения еще одному обвиняемому в грабежах, который 14 февраля 2019 года освобожден из-под стражи. И это только в текущем году.

Прокурор Сумской области отметил, что одним из основных принципов уголовного права является неотвратимость уголовной ответственности за совершенное правонарушение. И именно это должно быть основой в ходе досудебного и судебного разбирательства.

В то же время, в письме прокурор Сумской области акцентировал внимание суда, что срок давности по делу по обвинению 41-летнего мужчину в двойном убийстве заканчивается в августе 2020 года. Если до этих пор не будет вынесен приговор, который вступит в законную силу, то обвиняемому за убийство 17-ти и 25-летних девушек не может быть назначено пожизненное лишение свободы (при условии признания его виновным в инкриминируемых преступлениях). То есть, максимальный срок, на который при таких обстоятельствах может быть осужден обвиняемый, - это 15 лет лишения свободы. Следовательно, в случае указанного развития событий, он может быть освобожден в связи с фактическим отбытием указанного срока заключения. Прокурор Сумской области предлагает в пределах компетенции содействие в скорейшем рассмотрении судом уголовного дела в отношении указанного лица.

Напомним: по результатам следствия установлено, что 3 августа 2005 года на окраине г. Сумы возле железнодорожного моста через р. Псел, обвиняемый нанес 17-летней девушке удар раскладным ножом сначала в грудь, а когда она начала бежать, то еще дважды ударил ее в шею. После чего он завладел имуществом потерпевшей на сумму 3013 грн.

Кроме того, 9 августа 2005 года, обвиняемый пришел к 25-летней сумчанке. Сначала избил ее, а затем задушил. Тело спрятал в диван. После чего завладел имуществом на сумму 3919 грн, а также паспортом и военным билетом мужа потерпевшей.

По приговору апелляционного суда Сумской области от 12.05.2006 обвиняемый был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.

После этого осужденный обратился в Европейский суд по правам человека. Как указано в решении суда, осужденный настаивал, что не имеет отношения к преступлениям. Признался в убийствах, потому что к нему применяли пытки. Обстоятельства и детали убийств знает, потому что их совершили его знакомые А. и С., а он был лишь свидетелем. Вещи пострадавших, которые у него обнаружили при обыске, были у него, потому что А. и С. заставили его их продать.

По результатам рассмотрения заявления Европейский суд по правам человека признал, что был допущен ряд нарушений, в частности жестокое обращение с осужденным. Поэтому Верховным Судом Украины 23.10.2017 за существенные нарушения требований уголовно-процессуального кодекса Украины (1960 г.) приговор апелляционного суда Сумской области относительно осужденного отменен с направлением на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Для рассмотрения по существу материалы уголовного дела апелляционным судом области направлены в Ковпаковский районного суда г. Сумы. Первое заседание состоялось 23.01.2018. Во время подготовительного заседания прокурором заявлено ходатайство, в соответствии со ст. 315 УПК Украины (в ред. 2012 года) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Судом указанное ходатайство удовлетворено.

В нынешнем составе суда в течение 2018 года судом назначено 10 заседаний, 1 отложено из-за неявки защитника, о чем суд был заранее предупрежден. В текущем году назначались 14 судебных заседаний, из которых 1 не произошло из-за невозможности защитника принять участие в рассмотрении дела, 5 заседаний не состоялись в связи с пребыванием председательствующей по делу в совещательной комнате по другому уголовному производству (11.04.2019, 06.05.2019 , 13.05.2019, 21.05.2019, 23.05.2019). Следующее заседание назначено на 3 июня 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право
view counter

Новости

В Сумах студенты бегали милю
Сегодня 12:33
Через неделю прокурор Сумщины обратился к главе Ковпаковского райсуда из-за освобождения из-под стражи обвиняемого в убийстве двух девушек
Сегодня 12:14
Кролевец остался без воды
Сегодня 12:04
В Сумах не собираются чистить пляжи Голубых озер
Сегодня 11:50
В Сумах Девятка снова без воды
Сегодня 11:49
Випускники шкіл Сумщини зробили свій вибір
Сегодня 11:45
Ночью в Глухове горел торговый кисок
Сегодня 11:22
Сумские дорожники пообещали нанести дорожную разметку до конца сентября
Сегодня 11:11
В Сумах пожарные спасли на пожаре двух детей и их маму (видео)
Сегодня 10:58
В Сумах петиция-рекордсмен ждала ответа почти 8 месяцев
Сегодня 10:29
В Сумах снова вешают зонтики над Соборной
Сегодня 10:25
В Сумах спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)
Сегодня 09:57
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.