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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33242

В Сумах студенты бегали милю

Сегодня, 31 мая, в Сумах состоялся Всеукраинский забег на дистанцию 1 миля (1609 м) среди студенческой молодежи.

Забеги прошли сегодня в 10:30 одновременно во всех регионах Украины на центральных улицах городов, поселков или парковых зонах, стадионах и других местах по инициативе Министерства образования и науки Украины, Спортивного студенческого союза Украины.

У легкоатлетического манежа СумГУ состоялось торжественное открытие мероприятия, а сам забег проходил в городском парке.

Перед забегом студенты высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации приняли участие в зарядке. Размявшись и настроившись на старт, более 500 участников преодолели одну милю.

Проведение забега было приурочено к закрытию ХIV летней Универсиады Украины, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту.

Спорт Забег Студенты
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