В Сумах студенты бегали милю

Забеги прошли сегодня в 10:30 одновременно во всех регионах Украины на центральных улицах городов, поселков или парковых зонах, стадионах и других местах по инициативе Министерства образования и науки Украины, Спортивного студенческого союза Украины.
У легкоатлетического манежа СумГУ состоялось торжественное открытие мероприятия, а сам забег проходил в городском парке.
Перед забегом студенты высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации приняли участие в зарядке. Размявшись и настроившись на старт, более 500 участников преодолели одну милю.
Проведение забега было приурочено к закрытию ХIV летней Универсиады Украины, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту.
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