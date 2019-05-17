Уик-энд на Сумщине прогнозируют дождливый

1-2 июня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14.. + 19 ºС, днем +23 .. + 28 ºС.
По прогнозу Гидрометцентра, 31 мая днем по г. Сумы и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Начало новой недели на Сумщине принесет прекращение осадков и повышение температуры....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием котловины циклона над Скандинавией....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...