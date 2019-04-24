Сумчан запрошують на історичну лекцію «Агенція промоції «Суми» запрошує всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

У міській галереї (вул. Соборна, 27) продовжується цикл історичних та історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки історії України та Сумщини».

Тема лекції, яка відбудеться 1 чеврня: «Поширення світської освіти у Сумах у другій половині XVIII - на початку ХІХ ст.».

Лектор: Володимир Маслійчук, кандидат історичних наук, член правління Харківського історико-філологічного товариства.

Початок о 15:00.

Вхід вільний.