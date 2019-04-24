Сумчан запрошують на історичну лекцію

У міській галереї (вул. Соборна, 27) продовжується цикл історичних та історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки історії України та Сумщини».
Тема лекції, яка відбудеться 1 чеврня: «Поширення світської освіти у Сумах у другій половині XVIII - на початку ХІХ ст.».
Лектор: Володимир Маслійчук, кандидат історичних наук, член правління Харківського історико-філологічного товариства.
Початок о 15:00.
Вхід вільний.
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