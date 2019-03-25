Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04242

С сегодняшнего дня на дорогах Сумщины ограничили движение большегрузов

С 31 мая Служба автомобильных дорог Сумской области вводит ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в период летней жары.

Действовать ограничения с 9:00 до 21:00 при повышении температуры воздуха более + 28 °С. Такие меры необходимы для сохранения дорог от разрушительного воздействия полного веса автомобилей в период жары.

Водителей просят соблюдать установленных требований и в случае необходимости пользоваться местами для отстоя.

Общество Грузовики Ограничение движения Фуры
view counter

По тематике

Сегодня 15:26

Завтра в центре Сум из-за детей временно ограничат движение транспорта

В субботу, 1 июня, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта....

07.05.2019 16:31

Из-за 9 Мая в Сумах ограничат движения

В четверг, 9 мая, состоится ряд торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во...

04.05.2019 15:53

В Сумах из-за полумарафона завтра перекроют центр города

Общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам....

08.04.2019 09:25

В Сумах затруднено движение у филармонии

В связи с похоронами замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля, прощание с которым пройдет сегодня в областной филармонии, на ул. Петропавловской...

25.03.2019 15:32

В центре Сум из-за концерта «Квартала» ограничили движение

С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения в центральной части Сум во время концерта Студии «Квартал 95»...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.