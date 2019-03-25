С сегодняшнего дня на дорогах Сумщины ограничили движение большегрузов

Действовать ограничения с 9:00 до 21:00 при повышении температуры воздуха более + 28 °С. Такие меры необходимы для сохранения дорог от разрушительного воздействия полного веса автомобилей в период жары.
Водителей просят соблюдать установленных требований и в случае необходимости пользоваться местами для отстоя.
В субботу, 1 июня, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта....
В четверг, 9 мая, состоится ряд торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во...
Общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам....
В связи с похоронами замглавы Сумского облсовета Анатолия Ричкаля, прощание с которым пройдет сегодня в областной филармонии, на ул. Петропавловской...
С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения в центральной части Сум во время концерта Студии «Квартал 95»...