С сегодняшнего дня на дорогах Сумщины ограничили движение большегрузов С 31 мая Служба автомобильных дорог Сумской области вводит ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в период летней жары.

Действовать ограничения с 9:00 до 21:00 при повышении температуры воздуха более + 28 °С. Такие меры необходимы для сохранения дорог от разрушительного воздействия полного веса автомобилей в период жары.

Водителей просят соблюдать установленных требований и в случае необходимости пользоваться местами для отстоя.