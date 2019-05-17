Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 2-го тура

Высшая лига
ФК «Шостка» — ФК «Тростянец» Начало 15:00 г.Шостка
ФК «Гранум» — ФК «Ромны» Начало 15:00 с.Снежки (Бурынский район)
ФК «Дружба» — ФК «LSGroup» Начало 17:00 г.Дружба
Первая лига
«Украина-Аграрна» (Токари) — «Кристал» (Конотопский район) Начало 16:00 с. Токари
«Барса» (г.Сумы) — «Авангард» (г.Белополье) Начало в 16:00 г.Сумы ФЦ «Барса»
«Явор» (смт.Краснополье) — «Лебединец» (г.Лебедин) Начало 17:00 пгт Краснополье
«Ярославна» (г.Путивль) — «Сейм» (г.Путивль) Начало 17:00 г.Путивль
В субботу, 1 июня, ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) сыграет последний матч в группе 2 чемпионата Украины по футболу среди...
29 мая состоялась жеребьевка полуфинальных пар кубка Сумской области по футболу....
«Черкащина-Академия» уничтожила «Сумы» в первом стыковом матче со странным вторым таймом....
27 мая на заседании Ученого совета Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко был приглашен студент НН Института физической культуры,...
В среду, 29 мая, ПФК «Сумы» сыграет первый матч за право остаться в первой лиге....