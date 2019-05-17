Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30189

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 2-го тура

В субботу, 1 июня, будут сыграны матчи второго тура в высшей и первой лигах чемпионата Сумской области по футболу, сообщает АФС.

Высшая лига

ФК «Шостка» — ФК «Тростянец»  Начало 15:00 г.Шостка

ФК «Гранум» — ФК «Ромны»  Начало 15:00 с.Снежки (Бурынский район)

ФК «Дружба» — ФК «LSGroup»  Начало 17:00 г.Дружба

Первая лига

«Украина-Аграрна» (Токари) — «Кристал» (Конотопский район) Начало 16:00 с. Токари

«Барса» (г.Сумы) — «Авангард» (г.Белополье) Начало в 16:00 г.Сумы ФЦ «Барса»

«Явор» (смт.Краснополье) — «Лебединец» (г.Лебедин) Начало 17:00 пгт Краснополье

«Ярославна» (г.Путивль) — «Сейм» (г.Путивль) Начало 17:00 г.Путивль

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
view counter

По тематике

Чемпион Украины сыграет последний матч
Сегодня 09:44

Чемпион Украины сыграет последний матч

В субботу, 1 июня, ФК «Виктория» (Николаевка, Белопольский район) сыграет последний матч в группе 2 чемпионата Украины по футболу среди...

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу
Вчера 08:56

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу

29 мая состоялась жеребьевка полуфинальных пар кубка Сумской области по футболу....

В Сумах снова сыграли «странный» матч (видео)
29.05.2019 15:22

В Сумах снова сыграли «странный» матч (видео)

«Черкащина-Академия» уничтожила «Сумы» в первом стыковом матче со странным вторым таймом....

В Сумы приехал двукратный чемпион Англии
28.05.2019 18:01

В Сумы приехал двукратный чемпион Англии

27 мая на заседании Ученого совета Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко был приглашен студент НН Института физической культуры,...

«Сумы» поборются за первую лигу
28.05.2019 16:01

«Сумы» поборются за первую лигу

В среду, 29 мая, ПФК «Сумы» сыграет первый матч за право остаться в первой лиге....

Новости

Уже завтра в Сумах дорожает вода
Сегодня 13:07
Справедливые тарифы: сумские мусорщики хотят повысить тарифы на 25%
Сегодня 17:57
На Сумщине полицейским снова предлагали взятку
Сегодня 17:37
На Сумщине спасатели достали пенсионерку из 11-метрового колодца (видео)
Сегодня 17:14
На Сумщине 16-летний парень обокрал дом пенсионера-односельчанина
Сегодня 17:08
Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 2-го тура
Сегодня 16:30
В Сумах суд отменил приговор участнику АТО, обвиняемому в нанесении телесных повреждений
Сегодня 15:56
В Сумах пытались арестовать «Рейндж Ровер»
Сегодня 15:43
Завтра в центре Сум из-за детей временно ограничат движение транспорта
Сегодня 15:26
Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Беларуси
Сегодня 15:18
В Сумах избили футболиста
Сегодня 15:05
В Шостке на День защиты детей шоу трансформеров и пенная дискотека
Сегодня 14:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.