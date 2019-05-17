В Сумах пьяный водитель врезался в столб (видео) «Мы все принимаем спиртные напитки», - так прокомментировал свое ДТП нетрезвый мужчина.

Ночью, патрулируя проспект Курский, инспекторы обнаружили ДТП - водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Lanos, допустил наезд на электроопору.

В транспортном средстве находился водитель без телесных повреждений. Только инспекторы начали с ним говорить, как гражданин взял бутылку, как потом выяснилось с алкогольным напитком, и начал пить прямо на глазах стражей порядка. На замечание он отреагировал довольно спокойно: «А что мне делать? Мы все принимаем спиртные напитки. К тому же, я при вас это делаю». Вот такая короткая беседа.

В дальнейшем 49-летний мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, который оказался положительным - 1,46 промилле, что более чем 7 раз превышал допустимую норму.

Инспекторы оформили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП и ч. 4 ст. 130 (употребление спиртных напитков водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя) КоАП.