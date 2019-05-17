Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39379

В Сумах пьяный водитель врезался в столб (видео)

«Мы все принимаем спиртные напитки», - так прокомментировал свое ДТП нетрезвый мужчина.

Ночью, патрулируя проспект Курский, инспекторы обнаружили ДТП - водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Lanos, допустил наезд на электроопору.

В транспортном средстве находился водитель без телесных повреждений. Только инспекторы начали с ним говорить, как гражданин взял бутылку, как потом выяснилось с алкогольным напитком, и начал пить прямо на глазах стражей порядка. На замечание он отреагировал довольно спокойно: «А что мне делать? Мы все принимаем спиртные напитки. К тому же, я при вас это делаю». Вот такая короткая беседа.

В дальнейшем 49-летний мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, который оказался положительным - 1,46 промилле, что более чем 7 раз превышал допустимую норму.

Инспекторы оформили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП и ч. 4 ст. 130 (употребление спиртных напитков водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
view counter

По тематике

Сумские копы ищут сбежавшего виновника ДТП
Вчера 17:24

Сумские копы ищут сбежавшего виновника ДТП

Патрульная полиция Сумщины просит помочь установить место нахождения участника ДТП, который покинул место происшествия....

В Сумах перевернулась «ГАЗель»
29.05.2019 20:38

В Сумах перевернулась «ГАЗель»

Сегодня, около 19.00 на ул. Леваневского произошло ДТП с участием трех автомобилей....

В Сумах в аварию попал троллейбус
29.05.2019 16:47

В Сумах в аварию попал троллейбус

Сегодня, 29 мая, на улице Металлургов не разминулись легковой автомобиль и троллейбус....

В Сумах столкнулись легковушка и грузовой фургон
29.05.2019 16:31

В Сумах столкнулись легковушка и грузовой фургон

Сегодня, 29 мая, на ул. Герасима Кондратьева произошло ДТП....

28.05.2019 18:07

В Сумах сбили 87-летнего пешехода

Авария произошла 27 мая на ул. Троицкой....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.