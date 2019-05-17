В Шостке у наркомана нашли пистолет В рамках операции «Оружие и взрывчатка» правоохранители провели санкционированный обыск и нашли во дворе 35-летнего мужчины пистолет, патроны к нему и 400 граммов готового к употреблению сухого наркотического зелья.

В ходе оперативно-профилактической отработки в поле зрения сотрудников уголовного розыска попал ранее судимый 35-летний житель райцентра. В домовладении последнего провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли пистолет, четыре патрона к нему и бумажные свертки с сухой измельченной веществом, похожим на марихуану, общей массой около 400 граммов.

Изъятое следователи направили на экспертизу. Сам владелец объясняет, что оружие и наркотики... нашел.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта), и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.