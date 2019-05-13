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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25184

На Сумщине поймали сразу двух на попытке подкупить полицейского

На Сумщине разоблачили двух человек, которые пытались подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности.

Ахтырской местной прокуратурой совместно со следователями Ахтырского отдела полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирована попытка подкупа полицейского.

Так, накануне сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили соответствующий протокол. Через некоторое время договариваться о непривлечение к ответственности к одному из сотрудников полиции пришел знакомый нарушителя.

Об указанный факте правоохранитель  сообщил своему руководству, сотрудникам внутренней безопасности и в прокуратуру. Факт передачи 4 тыс. грн сотруднику полиции происходил 31 мая уже в рамках открытого уголовного производства и под контролем правоохранителей.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю и его товарищу сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка
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