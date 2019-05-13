На Сумщине поймали сразу двух на попытке подкупить полицейского На Сумщине разоблачили двух человек, которые пытались подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности.

Ахтырской местной прокуратурой совместно со следователями Ахтырского отдела полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирована попытка подкупа полицейского.

Так, накануне сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили соответствующий протокол. Через некоторое время договариваться о непривлечение к ответственности к одному из сотрудников полиции пришел знакомый нарушителя.

Об указанный факте правоохранитель сообщил своему руководству, сотрудникам внутренней безопасности и в прокуратуру. Факт передачи 4 тыс. грн сотруднику полиции происходил 31 мая уже в рамках открытого уголовного производства и под контролем правоохранителей.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю и его товарищу сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.