В Сумах избили футболиста Вечером 30 мая в Сумах возле своей квартиры неизвестные избили футболиста ФК «LS Group» Богдана Суходуба.

Об это сообщается на странице ФК «LS Group» в Фейсбуке.

«Совершено дерзкое нападение на нашего игрока Богдана Суходуб.

Сегодня совершено нападение и жестокое избиение нашего футболиста Богдана Суходуба. Ему нанесли телесные повреждения четверо неизвестных лиц на лестнице возле собственной квартиры в г. Сумы.

Богдан был госпитализирован, а органами национальной полиции начато уголовное производство и розыск преступников.

Желаем Богдану скорейшего выздоровления и уверены, что правоохранители обязательно найдут преступников и привлекут их к строгой ответственности.

Богдан - наша команда с тобой, зло обязательно будет наказано», - говорится в сообщении.

По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, по факту избиения футболиста открытое уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство), пишет sumy.today.