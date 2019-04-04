В Сумах избили футболиста

Об это сообщается на странице ФК «LS Group» в Фейсбуке.
«Совершено дерзкое нападение на нашего игрока Богдана Суходуб.
Сегодня совершено нападение и жестокое избиение нашего футболиста Богдана Суходуба. Ему нанесли телесные повреждения четверо неизвестных лиц на лестнице возле собственной квартиры в г. Сумы.
Богдан был госпитализирован, а органами национальной полиции начато уголовное производство и розыск преступников.
Желаем Богдану скорейшего выздоровления и уверены, что правоохранители обязательно найдут преступников и привлекут их к строгой ответственности.
Богдан - наша команда с тобой, зло обязательно будет наказано», - говорится в сообщении.
По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, по факту избиения футболиста открытое уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство), пишет sumy.today.
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