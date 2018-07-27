В Сумах пытались арестовать «Рейндж Ровер» Со вчерашнего вечера на ул. Харьковской полиция охраняет опечатанный «Рейндж ровер» на иностранных номерах.

По данным Сумской местной прокуратуры, этот автомобиль вчера задержали полицейские в связи с признаками несоответствия документов транспортному средству, пишет sumy.today.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 290 УК (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). В рамках уголовного производства следователь обратился в Ковпаковский райсуд с ходатайством об аресте авто. Однако следственная судья Ирина Фоменко отказал в удовлетворения данного ходатайства. Об этом сообщила пресс-секретарь Ковпаковского райсуда Виктория Сырицын.

Поэтому машину должны отдать владельцу.