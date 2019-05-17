На Сумщине 16-летний парень обокрал дом пенсионера-односельчанина Почти на 7 тысяч гривен имущества вынес из дома пожилого мужчины 16-летний парень.

К участковому офицеру с заявлением о краже из его двора обратился 65-летний житель одного из сел Великописаревского района. Неизвестный злоумышленник интересовался металлом, однако «подбирал» и другие бытовые вещи, которые имели более-менее приличную стоимость.

Работники полиции начали уголовное производство, в рамках которого провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, и в поле их зрения попал местный 16-летний юноша.

Как выяснилось позже, парень, зная, что хозяин уехал в Сумы, вечером зашел через незапертую огородную калитку, открыл окно у входной двери дома, и таким образом проник внутрь. Осмотрев чужое жилье, юный вор вынес из дома и спрятал неподалеку в кустах телевизор, масляный обогреватель, эмалированную кастрюлю, 7 алюминиевых бидонов, электронасос и велосипед. Через несколько дней он сбыл похищенные вещи, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. По заключению товароведческая экспертиза стоимость похищенного составляет почти 7 тысяч гривен.

Следователи квалифицировали действия злоумышленника в соответствии с ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище), дело направлено на рассмотрение суда, который и решит дальнейшую судьбу юноши на ближайшие несколько лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.