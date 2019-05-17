На Сумщине спасатели достали пенсионерку из 11-метрового колодца (видео) 31 мая в 1:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в г. Ромны на 2-м переулке Горького, в 11-метровом колодце находится женщина 1946 г.р.

Ночью крики о помощи услышали соседи, они и обратились за помощью к спасателям.

На место происшествия прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части и сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования. Спасатель Александр Лемех спустился на дно колодца. Закрепил на женщине спасательное снаряжение, после чего их обоих с помощью веревок подняли на поверхность. Пожилую женщину транспортировали в медицинское автомобиля, где ее осмотрели и оказали профессиональную помощь врачи.

Всего на месте происшествия работало 11 человек личного и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.