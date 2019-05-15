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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57187

Справедливые тарифы: сумские мусорщики хотят повысить тарифы на 25%

ООО «СЕРВИСРЕСУРС» намерено изменить тарифы на услуги, сообщает сайт мэрии.

На сегодняшний день ООО «СЕРВИСРЕСУРС» предоставляет услуги по временным тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.06.2018 № 341.

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния города и совершенствование системы обращения с отходами ООО «СЕРВИСРЕСУРС» рассчитало новые тарифы на услуги.

Предлагаемые изменения увеличат размер среднего планового тарифа по предприятию на 25%.

Периодичности предоставления услуг установлена для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - 1 раз в неделю.

Тариф рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.

Согласно Порядку информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденного приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 05.06.2018 года № 130, ООО «СЕРВИСРЕСУРС» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения по адресу: 40007, м. Суми, ул. Менжинского, 3, тел. 64-11-88, эл. адрес: tovservisresurs@gmail.com.

Тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами (вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов) здесь.

Структура тарифа на услуги по перевозке ТБО, крупногабаритных, ремонтных отходов ООО «СЕРВИСРЕСУРС» здесь.

Экономика Вывоз мусора Повышение тарифов Сервисресурс Тарифы
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