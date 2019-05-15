Справедливые тарифы: сумские мусорщики хотят повысить тарифы на 25%

На сегодняшний день ООО «СЕРВИСРЕСУРС» предоставляет услуги по временным тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 27.06.2018 № 341.
С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния города и совершенствование системы обращения с отходами ООО «СЕРВИСРЕСУРС» рассчитало новые тарифы на услуги.
Предлагаемые изменения увеличат размер среднего планового тарифа по предприятию на 25%.
Периодичности предоставления услуг установлена для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - 1 раз в неделю.
Тариф рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.
Согласно Порядку информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденного приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 05.06.2018 года № 130, ООО «СЕРВИСРЕСУРС» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения по адресу: 40007, м. Суми, ул. Менжинского, 3, тел. 64-11-88, эл. адрес: tovservisresurs@gmail.com.
Тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами (вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов) здесь.
Структура тарифа на услуги по перевозке ТБО, крупногабаритных, ремонтных отходов ООО «СЕРВИСРЕСУРС» здесь.
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