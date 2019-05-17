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За отставку Гройсмана проголосовало лишь два нардепа Сумщины - Деркач и Сугоняко

За отставку с должности премьер-министра Владимира Гройсмана проголосовали только два народных депутата от Сумщины, другие избранники от нашей области проигнорировали этот вопрос.

Как свидетельствуют данные поименного голосования, за отставку Гройсмана голосовали Андрей Деркач и Александр Сугоняко. 

Так, Андрей Деркач написал на своей странице в Фейсбуке, что голосовал не просто за отставку Гройсмана, а против уничтожения украинцев реформами.

"Вчера в Раде я голосовал против уничтожения украинцев непонятной медицинской реформой, главная задача которой - разрушить все, что у нас есть. Против закрытия ФАПов, в том числе и на моей родной Сумщине. Мой голос также был за будущее, где не будет всего вышеперечисленного ", - написал нардеп.

Он также отметил, что часть коллег проигнорировали такое важное голосование в Раде.

"Очень жаль, что коллеги провалили этот вопрос. Не пришли, разъехались, проигнорировали. Что они будут говорить людям, которые за них голосовали? Гройсман остается в должности еще на несколько месяцев. Еще несколько месяцев бардака Украина не может себе позволить. Люди это понимают. Хотелось бы, чтобы еще это поняли и депутаты", - добавил Деркач.

Александр Сугоняко, который также голосовал за отставку Гройсмана, никак не прокомментировал это.

Один представитель Сумщины в Раде - Олег Медуница - голосовал против отставки Гройсмана.

Зато еще трех избранников Сумщины при решении этого важного вопроса на своих рабочих местах не было - очевидно, уже работают в полях ради нового избрания в парламент.

Отсутствовали в зале Николай Лаврик, Владислав Бухарев и Игорь Молоток.

Как известно, Верховная Рада не поддержала желание Владимира Гройсмана уйти в отставку и оставила его в должности. За отставку проголосовали только 97 депутатов. Поэтому Премьер-министр Гройсман остается на своей должности.

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