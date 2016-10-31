Сумы снова затопило (видео)

Сумчане выкладывают в соцсетях видео и фото затопленных улиц.
"Поворот на Гамалея. Практически у КПП Кадетского корпуса. Только что троллейбус просто не смог там проехать. Высадил всех пассажиров, и стоит на месте. И такое из года в год. Дорогу отремонтировали, а вопросом ливневок никто не занимался", - прокомментировал Александр Елкакнов.
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