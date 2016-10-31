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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:48326

Сумы снова затопило (видео)

Городские ливневки снова не справляются с дождем.

Сумчане выкладывают в соцсетях видео и фото затопленных улиц.

"Поворот на Гамалея. Практически у КПП Кадетского корпуса. Только что троллейбус просто не смог там проехать. Высадил всех пассажиров, и стоит на месте. И такое из года в год. Дорогу отремонтировали, а вопросом ливневок никто не занимался", - прокомментировал Александр Елкакнов.


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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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