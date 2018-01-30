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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:59337

Мэр Тростянца собрался в Верховную Раду

Мэр Тростянца Юрий Бова заявил, что собирается идти в народные депутаты Украины.

Об этом он написал на своей странице в Фенйсбуке.

«Вибори так вибори!

Кандидатом в народні депутати України по 162 округу сьогодні висунули мене учасники районної конференції політичної партії "Сила Людей". 10 червня маю надію на підтримку зїздом.

Запитаєте, чи готовий балотуватися - ТАК!

Чому? - бо хочу змін і в парламенті і в українській политиці. Також хочу захищати європейський вибір нашої країни, хочу створювати умови для залучення інвестицій та нових робочих місць в наші міста. Хочу продовжити реформу медицини і освіти. Хочу забезпеченої старості для наших батьків....

Отже всі ці та інші плани буду чесно відстоювати в Парламенті у разі перемоги на окрузі.

Чи достатньо досвіду? Повірте його предостатньо. 15 років роботи міським головою дали можливість розбудовувати громаду в різних сферах, в тому числі використовуючи найкращий європейський досвід. Настала черга розбудовувати Україну, наш округ (4 райони) та Сумщину!

Що буде з містом? Тут залишається гарна молода команда, якій щодня буду допомагати. Все буде добре.

Яка програма? На днях викладу її для обговорення.

Якщо однією строкою - чєсно працювати для людей!!!

Чому не в список? Бо хочу бути відповідальним за свій округ, за долю Сумщини і за життя людей тут. Життя, яке в багатьох сферах треба змінювати на краще.

Буду вдячний за поради та підтримку.

Бо тільки разом ми Сила - Сила Людей!!!» - написал г-н Бова.

Политика Юрий Бова
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