Сумские копы нашли виновника ДТП, из-за которого перевернулась «ГАЗель»

Происшествие имело место 29 мая, около 19 часов 20 минут. Предварительно, водитель автомобиля Skoda Fabia при изменении направления движения допустил столкновение с автомобилем ГАЗель, который двигался в попутном направлении. В дальнейшем Skoda Fabia столкнулась с автомобилем Volkswagen Caddy, а ГАЗель перевернулась.
Водитель Skoda Fabia до приезда патрульных оставил место ДТП.
В результате ДТП пассажир ГАЗели получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение.
30 мая вечером патрульные разыскали пропавшего водителя. Его доставили в Сумской отдел полиции. Продолжаются следственные действия.
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