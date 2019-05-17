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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:13267

Сумские копы нашли виновника ДТП, из-за которого перевернулась «ГАЗель»

Патрульные все же разыскали вероятного виновника ДТП на улице Леваневского.

Происшествие имело место 29 мая, около 19 часов 20 минут. Предварительно, водитель автомобиля Skoda Fabia при изменении направления движения допустил столкновение с автомобилем ГАЗель, который двигался в попутном направлении. В дальнейшем Skoda Fabia столкнулась с автомобилем Volkswagen Caddy, а ГАЗель перевернулась.

Водитель Skoda Fabia до приезда патрульных оставил место ДТП.

В результате ДТП пассажир ГАЗели получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение.

30 мая вечером патрульные разыскали пропавшего водителя. Его доставили в Сумской отдел полиции. Продолжаются следственные действия.

Право Дтп
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