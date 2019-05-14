Сумские борцы привезли два «золота» из Литвы

В турнире приняли участие борцы 8-17 лет из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России, Белоруссии и Украины.
Команду Украины представляли сумские динамовцы, воспитанники Спортивного клуба «Тамирлан» и городской ДЮСШ по вольной борьбе.
Чемпионами турнира стали: Охрименко Никита (47 кг) и Пономаренко Вадим (71 кг).
Подготовили спортсменов тренеры Александр и Сергей Скварчи.
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