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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34157

Сумские борцы привезли два «золота» из Литвы

В литовском городе Вилкавишкис состоялся традиционный Международный турнир по вольной борьбе на кубок члена Сейма Литовской Республики Альгирдаса Буткявичуса.

В турнире приняли участие борцы 8-17 лет из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России, Белоруссии и Украины.

Команду Украины представляли сумские динамовцы, воспитанники Спортивного клуба «Тамирлан» и городской ДЮСШ по вольной борьбе.

Чемпионами турнира стали: Охрименко Никита (47 кг) и Пономаренко Вадим (71 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Александр и Сергей Скварчи.

Спорт Вольная борьба
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