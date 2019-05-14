Сумские борцы привезли два «золота» из Литвы В литовском городе Вилкавишкис состоялся традиционный Международный турнир по вольной борьбе на кубок члена Сейма Литовской Республики Альгирдаса Буткявичуса.

В турнире приняли участие борцы 8-17 лет из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России, Белоруссии и Украины. Команду Украины представляли сумские динамовцы, воспитанники Спортивного клуба «Тамирлан» и городской ДЮСШ по вольной борьбе. Чемпионами турнира стали: Охрименко Никита (47 кг) и Пономаренко Вадим (71 кг). Подготовили спортсменов тренеры Александр и Сергей Скварчи.