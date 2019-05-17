Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:40143

В Сумах завернули петицию о строительстве стадиона для квиддича

Сумчанин Павел Борисов подал петицию «Строительство стадиона международного уровня для игры в Квиддич».

Однако мэрия не приняла его петицию. Об этом написал в Фейсбуке сам сумчанин.

«Эххх, такую петицию завернули! Sad

А вы только представьте:

«Квиддич! А знаете ли вы, что такое квиддич? Он двигает вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что международный стадион для игры в квиддич при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Сумы? Приезд Джоан Роулинг, Дэниела Рэдклиффа , Эммы Уотсон, толп фанатов и просто туристов обеспечен, кроме того обеспечено участие городского головы!..»

...эххх, такую петицию завернули, но ответом доволен - с юмором все в порядке :)», - написал он.

Общество Квиддич Петиция Троллинг
view counter

По тематике

В Сумах не собираются чистить пляжи Голубых озер
Вчера 11:50

В Сумах не собираются чистить пляжи Голубых озер

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Расчистка пляжа на Голубых озерах»....

Вчера 11:11

Сумские дорожники пообещали нанести дорожную разметку до конца сентября

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Нанесение дорожной разметки»....

В Сумах петиция-рекордсмен ждала ответа почти 8 месяцев
Вчера 10:29

В Сумах петиция-рекордсмен ждала ответа почти 8 месяцев

Получили ответ городских властей онлайн-петиция «О повышении зарплаты коллективам городских ДЮСШ»....

В Сумах обещают начать чистить Сумку в июле
30.05.2019 17:07

В Сумах обещают начать чистить Сумку в июле

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Очистите реку Сумка»....

30.05.2019 16:58

Ремонтом дороги на Казацком Валу займутся в последнюю очередь

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт ул. Казацкий Вал - единственной альтернативы для проезда транспорта в центре города»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.