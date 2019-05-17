В Сумах завернули петицию о строительстве стадиона для квиддича Сумчанин Павел Борисов подал петицию «Строительство стадиона международного уровня для игры в Квиддич».

Однако мэрия не приняла его петицию. Об этом написал в Фейсбуке сам сумчанин.

«Эххх, такую петицию завернули!

А вы только представьте:

«Квиддич! А знаете ли вы, что такое квиддич? Он двигает вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что международный стадион для игры в квиддич при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Сумы? Приезд Джоан Роулинг, Дэниела Рэдклиффа , Эммы Уотсон, толп фанатов и просто туристов обеспечен, кроме того обеспечено участие городского головы!..»

...эххх, такую петицию завернули, но ответом доволен - с юмором все в порядке :)», - написал он.