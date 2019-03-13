Сумские студенты-лучники отличились на универсиаде 27-31 мая во Львове прошли соревнования Всеукраинской универсиады по стрельбе из лука.

В олимпийском луке среди мужчин победу одержал студент СумГПУ им. А.С. Макаренко Иван Кожокарь, перестрелявший в финале «политеховца» Артема Овчинникова.

Среди женщин лучшей была будущий педагог Ирина Хочина, пятое место заняла ее коллега Леся Снагощенко.

В командных соревнованиях мужская (Артем Овчинников, Иван Кожокарь и Игорь Омельченко (СумГПУ) и женская (Соломия Гнып, Ирина Хочина и Евгения Чибисова) заняли первые места. Вторая женская команда (Леся Снагощенко, Евгения Бадулина и Богдана Гапон) взяла «серебро».

В миксте Артем Овчинников и Соломия Гнып стали вторыми.

В блочном у наших «серебро» у мужчин взял Богдан Кищак (СумГУ), «бронза» - у мужской команды (Богдан Кищак, Дмитрий Панчук и Евгений Палажченко).

В обще-командном зачете сборная Сумщины заняла второе место, уступив только хозяевам.