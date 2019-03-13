Сумские студенты-лучники отличились на универсиаде

В олимпийском луке среди мужчин победу одержал студент СумГПУ им. А.С. Макаренко Иван Кожокарь, перестрелявший в финале «политеховца» Артема Овчинникова.
Среди женщин лучшей была будущий педагог Ирина Хочина, пятое место заняла ее коллега Леся Снагощенко.
В командных соревнованиях мужская (Артем Овчинников, Иван Кожокарь и Игорь Омельченко (СумГПУ) и женская (Соломия Гнып, Ирина Хочина и Евгения Чибисова) заняли первые места. Вторая женская команда (Леся Снагощенко, Евгения Бадулина и Богдана Гапон) взяла «серебро».
В миксте Артем Овчинников и Соломия Гнып стали вторыми.
В блочном у наших «серебро» у мужчин взял Богдан Кищак (СумГУ), «бронза» - у мужской команды (Богдан Кищак, Дмитрий Панчук и Евгений Палажченко).
В обще-командном зачете сборная Сумщины заняла второе место, уступив только хозяевам.
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