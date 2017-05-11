В Сумах соревновались стритболисты

Игры прошли в рамках фестиваля уличных культур Sumy Extreme Style. Из-за вчерашнего ливня турнир пришлось перенести в зал.
В соревнованиях приняли участие 18 команд: 4 среди юниоров до 18 лет и 14 среди мужчин. В обоих турнирах победу одержали команды СумГУ.
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