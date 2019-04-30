Шосткинский боксер нокаутировал экс-чемпиона мира (видео)

Редкач нокаутировал опытного американца, экс-чемпиона мира Девона Александера в 6-м раунде.
Несмотря на то, что украинец считался андердогом поединка, он доминировал на протяжении всего боя, а прежде, чем отправить соперника в нокаут, дважды организовывал ему нокдаун.
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