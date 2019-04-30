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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинский боксер нокаутировал экс-чемпиона мира (видео)

Шосткинский боксер Иван Редкач провел дебютный поединок в полусреднем весе (66,678 кг).

Редкач нокаутировал опытного американца, экс-чемпиона мира Девона Александера в 6-м раунде.

Несмотря на то, что украинец считался андердогом поединка, он доминировал на протяжении всего боя, а прежде, чем отправить соперника в нокаут, дважды организовывал ему нокдаун.

Спорт Бокс Иван Редкач
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