Почетному гражданину Сум сегодня 83

Сегодня, 2 июня, празднует свой день рождения легенда мировой легкой атлетики, член Зала славы ИААФ, почетный гражданин города Сумы Владимир Голубничий.
Владимир Степанович - участник пяти Олимпиад, на четырех из которых он получил награды: «золото» в Риме-1960 и Мехико-1968, «серебро» в Мюнхене-1972, а также «бронзу» в Токио-1964. Кроме этого он - чемпион Европы и многократный рекордсмен мира в ходьбе на 20 км.
Поздравляем знаменитого сумчанина с днем рождения, желаем ему долгих лет жизни, счастья и здоровья.
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