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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:421209

Почетному гражданину Сум сегодня 83

Поздравляем с днем рождения Владимира Голубничего.

Сегодня, 2 июня, празднует свой день рождения легенда мировой легкой атлетики, член Зала славы ИААФ, почетный гражданин города Сумы Владимир Голубничий.

Владимир Степанович - участник пяти Олимпиад, на четырех из которых он получил награды: «золото» в Риме-1960 и Мехико-1968, «серебро» в Мюнхене-1972, а также «бронзу» в Токио-1964. Кроме этого он - чемпион Европы и многократный рекордсмен мира в ходьбе на 20 км.

Поздравляем знаменитого сумчанина с днем рождения, желаем ему долгих лет жизни, счастья и здоровья.

Спорт Владимир Голубничий
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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