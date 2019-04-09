День защиты детей в Сумах отметили за шахматной доской В первый день лета в сквер Шевченко в Сумах прошел турнир по шахматам.

В соревнованиях приняли участие 41 юный шахматист из Сум, Ахтырки, Лебедина и Тростянца в четырех возрастных категориях. Категория юноши 2008 г.р. и старше: 1-е место - Ольштынский Алексей (Сумы), 2-е - Шульга Артем (Тростянец), 3-е - Наумов Артур (Сумы). 2009 -2010 г.р.: 1-ое место - Гай Владислав (Сумы), 2-е - Лемешенко Михаил (Сумы), 3-е - Самойленко Иван (Сумы). 2011 г.р. и моложе: 1-е место - Диброва Вадим (Ахтырка), 2-е - Лемешенко Остап (Сумы), 3-е - Пушкарь Александр (Лебедин). Девушки: 1-е место - Заморуева Мария (Сумы), 2-е - Миронова Екатерина (Сумы), 3-е - Чапак Валерия (Тростянец). Два самых юных шахматиста получили грамоты «За волю к победе» - это Кириченко Александр и Христич Николай (2013 г.р.).