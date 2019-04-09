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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58237

День защиты детей в Сумах отметили за шахматной доской

В первый день лета в сквер Шевченко в Сумах прошел турнир по шахматам.

В соревнованиях приняли участие 41 юный шахматист из Сум, Ахтырки, Лебедина и Тростянца в четырех возрастных категориях.

Категория юноши 2008 г.р. и старше:

1-е место - Ольштынский Алексей (Сумы), 2-е - Шульга Артем (Тростянец), 3-е - Наумов Артур (Сумы).

2009 -2010 г.р.:

1-ое место - Гай Владислав (Сумы), 2-е - Лемешенко Михаил (Сумы), 3-е - Самойленко Иван (Сумы).

2011 г.р. и моложе:

1-е место - Диброва Вадим (Ахтырка), 2-е - Лемешенко Остап (Сумы), 3-е - Пушкарь Александр (Лебедин).

Девушки:

1-е место - Заморуева Мария (Сумы), 2-е - Миронова Екатерина (Сумы), 3-е - Чапак Валерия (Тростянец).

Два самых юных шахматиста получили грамоты «За волю к победе» - это Кириченко Александр и Христич Николай (2013 г.р.).

Спорт Шахматы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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