День защиты детей в Сумах отметили за шахматной доской

В соревнованиях приняли участие 41 юный шахматист из Сум, Ахтырки, Лебедина и Тростянца в четырех возрастных категориях.
Категория юноши 2008 г.р. и старше:
1-е место - Ольштынский Алексей (Сумы), 2-е - Шульга Артем (Тростянец), 3-е - Наумов Артур (Сумы).
2009 -2010 г.р.:
1-ое место - Гай Владислав (Сумы), 2-е - Лемешенко Михаил (Сумы), 3-е - Самойленко Иван (Сумы).
2011 г.р. и моложе:
1-е место - Диброва Вадим (Ахтырка), 2-е - Лемешенко Остап (Сумы), 3-е - Пушкарь Александр (Лебедин).
Девушки:
1-е место - Заморуева Мария (Сумы), 2-е - Миронова Екатерина (Сумы), 3-е - Чапак Валерия (Тростянец).
Два самых юных шахматиста получили грамоты «За волю к победе» - это Кириченко Александр и Христич Николай (2013 г.р.).
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