Сумской баскетболист отыграл в Китае

В соревнованиях приняли участие чемпион Украины днепропетровский «Днепр», в составе которого играл воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин.
Украинский Dnipro успешно прошел квалификацию, уверенно преодолев китайские команды Lufeng (21:13) и Beijing (21:9).
В группе D соперниками днепрян были Amsterdam (Нидерланды) и Princeton (США). Сначала наши земляки уступили голландцам (13:21), а затем победили в трудной битве с американцами (22:20). Победный дальний бросок попал Андрей Кожемикин.
Судьба двух путевок в следующий раунд решалась в очном противостоянии «Амстердама» и «Принстона». Американцы победили со счетом 21:15. У всех трех команд группы D было равное количество очков, но по дополнительным показателям четвертьфинал вышли именно «Амстердам» и «Принстон».
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