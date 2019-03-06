Сумской баскетболист отыграл в Китае 1 июня в китайском Чэнду проходил Мастерс FIBA по баскетболу 3x3.

В соревнованиях приняли участие чемпион Украины днепропетровский «Днепр», в составе которого играл воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин.

Украинский Dnipro успешно прошел квалификацию, уверенно преодолев китайские команды Lufeng (21:13) и Beijing (21:9).

В группе D соперниками днепрян были Amsterdam (Нидерланды) и Princeton (США). Сначала наши земляки уступили голландцам (13:21), а затем победили в трудной битве с американцами (22:20). Победный дальний бросок попал Андрей Кожемикин.

Судьба двух путевок в следующий раунд решалась в очном противостоянии «Амстердама» и «Принстона». Американцы победили со счетом 21:15. У всех трех команд группы D было равное количество очков, но по дополнительным показателям четвертьфинал вышли именно «Амстердам» и «Принстон».