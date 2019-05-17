Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 2-го тура 1 июня были сыграны матчи 2-го тура чемпионата области по футболу в высшей и первой лигах.

1 июня были сыграны матчи 2-го тура чемпионата области по футболу в высшей и первой лигах.

Высшая лига

ФК «Шостка» - ФК «Тростянец» - 0:6

Голы: Ищенко Д. (16, 20, пен., 81), Стрыбак А. (45, 57), Кубай М. (63).

ФК «Дружба» - ФК «LS Group» (Сумской р-н) - 0:4

Голы: Жиловець С. (9), Корсун С. (44), Стадник М. (83, пен.), Завгородний Д. (90+5).

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «Ромны» - 0:3

Голы: Лесь В. (12), Дорошенко А. (29), Зеленский Г. (56, пен.).

После двух туров лидирует ФК "LS Group" - 6 очков, по 3 очка в ФК "Великан" (1 игра), ФК "Тростянец-2» (1 игра), ФК "Тростянец" (2 игры), ФК «Ромны» (1 игра), ФК «Кролевец» (1 игра).

Первая лига

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 2:0

Голы: Атаманов А. (29), Тодор А. (44).

ФК «Явор» (Краснополье) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 3:1

Голы: Кодак Е. (43), Столбцов А. (61, пен.), Пархоменко О. (77) - Иващенко О. (90).

ФК «Ярославна» (Путивль) - СК «Сейм» (Путивль) - 2:1

Голы: Акентиев В. (14), Михайльов М. (65) - Костюченко А. (81).

ФК «Барса» (Сумы) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - в середине первого тайма матч был прерван.

Лидируют в турнирной таблице «Явор» и «Украина-Токари» - по 6 очков, у «Аграрника-Авангарда» - 3 (1 игра), «Ярославны» - 3 (2 игры)…