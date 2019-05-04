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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:461

Сумские теннисисты с «бронзой» чемпионата Украины

Сегодня, 2 июня, в Сумах прошла последняя игра клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужских команд Суперлиги.

Сумская команда МСК «Теннисная академия» принимала уже чемпиона Украины столичную «Фортуну». Игра завершилась сухой победой гостей 0:4.

Таким образом, наши теннисисты с 9 очками заняли третье место в финальной четверке. Второй стала полтавская «ТТ ТЕАM».

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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