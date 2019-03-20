Сумские самбисты стали лучшими в Украине Сегодня, 2 июня, в Каролино-Бугазе (Одесская обл.) завершился чемпионат Украины самбо среди юношей и девушек.

В соревнованиях принимали участие около 600 спортсменов из 19 регионов. Представители Сумщины завоевали на турнире 16 медалей.

Чемпионами стали: Маргарита Мирошниченко (34 кг), Ангелина Мандрыка (47 кг), Виктория Федосик (59 кг), Егор Колодяжный (32 кг), Семен Егоров (50 кг).

Серебряными призерами: Мария Васюта (47 кг), София Верьовка (59 кг), Владимир Головач (35 кг), Иван Чернышенко (65 кг), Ростислав Литовцев (+71 кг).

Бронзовыми: Елизавета Драновская (34 кг), Милена Кухар (43 кг), Дмитрий Меша (38 кг), Богдан Рогальский (46 кг).

В общекомандном зачете сборная Сумщины заняла второй место, уступив только киевлянам.

Кроме того, в борьбе «стенка на стенку» наши девушки стали третьими, а юноши – первыми.