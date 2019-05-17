«Сумы» вылетели во вторую лигу

В Белозерье встречались вторая команда группы А второй лиги «Черкасщина-Академия» и 14-ая команда первой лиги ПФК «Сумы». После гостевой победы в Сумах 4:0 этот матч для черкасщан был по сути просто формальностью. Так и случилось. Они, не напрягаясь, победили 3:1 и оформили выход в первую лигу.
ПФК «Сумы» впервые с 2011 года может начать сезон во второй лиге, если пройдет его апелляция на лишение статуса профессионального клуба и исключение из ПФЛ за договорные матчи.
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