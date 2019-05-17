Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03116

«Сумы» вылетели во вторую лигу

Сегодня, 2 июня, состоялся ответный переходной матч за право играть в следующем сезоне в первой лиге.

В Белозерье встречались вторая команда группы А второй лиги «Черкасщина-Академия» и 14-ая команда первой лиги ПФК «Сумы». После гостевой победы в Сумах 4:0 этот матч для черкасщан был по сути просто формальностью. Так и случилось. Они, не напрягаясь, победили 3:1 и оформили выход в первую лигу.

ПФК «Сумы» впервые с 2011 года может начать сезон во второй лиге, если пройдет его апелляция на лишение статуса профессионального клуба и исключение из ПФЛ за договорные матчи.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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