«Сумы» вылетели во вторую лигу Сегодня, 2 июня, состоялся ответный переходной матч за право играть в следующем сезоне в первой лиге.

В Белозерье встречались вторая команда группы А второй лиги «Черкасщина-Академия» и 14-ая команда первой лиги ПФК «Сумы». После гостевой победы в Сумах 4:0 этот матч для черкасщан был по сути просто формальностью. Так и случилось. Они, не напрягаясь, победили 3:1 и оформили выход в первую лигу.

ПФК «Сумы» впервые с 2011 года может начать сезон во второй лиге, если пройдет его апелляция на лишение статуса профессионального клуба и исключение из ПФЛ за договорные матчи.