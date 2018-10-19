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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:291

В Сумах мальчик, перебегая на красный, чуть не попал под колеса (видео)

Об этом сообщил сам водитель, выставив в соцсети видео с регистратора.

«Уважаемые родители несовершеннолетних детей, обращаюсь именно к вам. Не оставляйте детей без присмотра, проведите беседы по элементарным правилам дорожного движения, на какой свет можно переходить улицу.

Со мной сегодня случился такой случай: при повороте с ул. Металлургов на ул. Горького на зеленую стрелку (пешеходам горит красный), из-за машины, которая стояла во втором ряду на красный, выбежал ребенок. Я почти сбил его. Вовремя затормозил. Родителей рядом я не видел», - написал сумчанин.

Право Нарушение ПДД
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