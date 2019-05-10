Сумские бегуны отличились на чемпионате Украины по горному бегу 2 июня в пгт Воловец на Закарпатье прошел чемпионат Украины по горному бегу (вверх).

В соревнованиях принимали участие 47 спортсменов, 10 из которых из не самой горной Сумщины. В общем зачете наши бегуны заняли третье место, уступив только ровенцам и николаевцам. Медали в копилку сборной принесли: «золото» - Кирилл Юрченко (юниоры, 8 км) – 57:50; «серебро» - Валерий Буян (молодежь, 12 км) – 1:31:00. Кроме того, четвертое место у юниоров за Александром Шпетным, пятое среди молодежи занял Антон Кравченко, шестое – Станислав Скрыпник, девятым среди мужчин Виталий Ивах. Пятой среди женщин была Яна Тимошенко (Нагорная).