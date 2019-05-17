Сумчанин сдал копам пьяного водителя

«Водитель автомобиля Mercedes опасно маневрирует на дороге. Возможно нетрезвый», - получив такое сообщение, патрульные уже через несколько минут остановили иномарку на улице Прокофьева.
Состояние водителя не нуждалось в лишних объяснениях. Ведь мужчина действительно имел признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и осмотр, который он прошел в присутствии свидетелей. Результат показал - 1,78 промилле алкоголя в крови, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.
Инспекторы составили на мужчину протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Ему грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год.
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