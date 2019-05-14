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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44347

В ночь со среды на четверг в Сумах перекроют Ильинскую

Сумские дорожники будут класть выравнивающий слой асфальтобетона.

Об этом сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- На Ильинской бордюры поставили до ул. Рабочей, - поделился он. - Сегодня приступаем к снятию старого асфальта. В течение двух дней закончим. Дальше будем ночью перекрывать улицу, чтобы положить нижний слой асфальта. Думаю, за одну ночь не успеем.

- Перекрывать будете? – уточнил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Будем, потому что по-другому мы такой объем асфальта не сможем уложить. 

Общество Ремонт дорог
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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