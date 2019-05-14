В ночь со среды на четверг в Сумах перекроют Ильинскую Сумские дорожники будут класть выравнивающий слой асфальтобетона.

Об этом сегодня, 3 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- На Ильинской бордюры поставили до ул. Рабочей, - поделился он. - Сегодня приступаем к снятию старого асфальта. В течение двух дней закончим. Дальше будем ночью перекрывать улицу, чтобы положить нижний слой асфальта. Думаю, за одну ночь не успеем.

- Перекрывать будете? – уточнил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Будем, потому что по-другому мы такой объем асфальта не сможем уложить.